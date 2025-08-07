フジシールインターナショナル [東証Ｐ] が8月7日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の56.3億円に伸び、通期計画の197億円に対する進捗率は28.6％となり、5年平均の30.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.5％→10.9％に改善した。 株探ニュース