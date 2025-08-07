バスケットボールB1越谷は7日、クラブの公式X（旧ツイッター）を更新。ヘッドコーチが不在となることを受け、当面のコーチングスタッフ体制を発表した。クラブをめぐっては、安齋竜三ヘッドコーチに不適切な言動等による選手へのパワーハラスメント事案があったとして、3カ月の活動禁止とけん責の処分を科したと発表していた。クラブは「このたびのコンプライアンス事案に関する制裁決定を受け、皆様に多大なご迷惑とご心配