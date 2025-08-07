機械メーカー「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、警視総監が異例の記者会見を行い「捜査指揮系統の機能不全が最大の反省事項だった」と述べました。【映像】迫田警視総監に一斉に焚かれたフラッシュ「本件捜査によって多大なご心労、ご負担をおかけしたことについて深くお詫び申し上げます」（迫田裕治警視総監）7日に発表された警視庁の検証結果では、公安部の捜査について「捜査指揮系統の機能不全によって逮捕に至り、違法