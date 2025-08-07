４日、新疆芸術劇院マカーム芸術団のオペラ「マカーム恋歌−万桐書」の一幕。（ウルムチ＝新華社記者／張嘯誠）【新華社ウルムチ8月7日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれた第7回中国新疆国際民族舞踊祭で4日、新疆芸術劇院マカーム芸術団が制作したオペラ「マカーム恋歌−万桐書」が上演された。新疆のマカームは歌や踊り、音楽を一体にした芸術で、舞台では時に力強く、時に愉快な踊りが繰り広げられ、観客を魅了