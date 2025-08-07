滋賀県東近江市の病院で入院患者を殺害したとして服役したものの、裁判のやり直しで無罪となった元看護助手に対し、滋賀県警の本部長が初めて直接謝罪しました。元看護助手の西山美香さん（45）は、2003年に勤務先の病院で入院患者を殺害したとして12年間服役しましたが、やり直しの裁判で無罪が確定しました。国と滋賀県に対して損害賠償を求める裁判で、大津地裁は先月17日、虚偽の供述を警察官が誘導したなどとして、県におよそ