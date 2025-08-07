国家公務員の月給に対する人事院勧告人事院は7日、2025年度の国家公務員給与を引き上げるよう国会と内閣に勧告した。最も人数が多い行政職は月給を平均3.62％（1万5014円）引き上げる。3％を超える増加は1991年度の3.71％以来、34年ぶり。民間の賃上げが進んだことに加え、人材確保のため、比較対象となる民間企業の規模を大きくしたことが要因だ。ボーナス（期末・勤勉手当）は0.05カ月増の4.65カ月分で、月給とボーナス両方