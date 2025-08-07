東京・足立区の商業施設で女性を執拗に追いかけ、顔にカラースプレーを吹きかけたとして61歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者職業不詳の根岸秀男容疑者（61）は先月、足立区内の商業施設で30代の女性を執拗に追いかけ、顔にカラースプレーを吹きかけた暴行などの疑いが持たれています。警視庁によりますと、根岸容疑者は椅子に座っていた女性に突然吹きかけました。ナイフも所持していたということです。取