日本海側を中心に非常に激しい雨が降りました。富山県高岡市を流れる小矢部川では長江観測所の水位が氾濫危険水位に達したとして、富山河川国道事務所と富山地方気象台は氾濫危険情報を発表しています。記者「茶色く濁った濁流が勢いよく流れ、水位が上がってきています」富山県高岡市を流れる小矢部川で、長江観測所の水位が氾濫危険水位に達したとして、富山河川国道事務所と富山地方気象台は午前9時40分に氾濫危険情報を発表し