人事院は７日、２０２５年度の国家公務員の月給を３・６２％（１万５０１４円）、ボーナスの年間支給月数を０・０５か月増の４・６５か月に引き上げるよう国会と内閣に勧告した。勧告通りに実施されれば、中央省庁が採用するキャリア官僚の初任給は初めて３０万円を超える。引き上げ勧告は４年連続で、月給の上げ幅が３％を超えるのは１９９１年以来３４年ぶりとなる。勧告後の年間給与は平均で２６万３０００円増となる見込み