福岡市の博多湾で6日夜、上半身のみの遺体が見つかりました。警察は、6日午前に見つかった右足がこの人物のものか調べています。遺体は、成人男性とみられることが新たに分かりました。 6日午後8時前、福岡市東区のアイランドシティの岸壁に止まっていた船の作業員から「腕のようなものが漂流している」と通報がありました。警察が調べたところ、岸壁からおよそ40メートルの海上で、成人男性とみられる遺体が見つかりまし