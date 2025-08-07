日本海側を中心に非常に激しい雨が降り、石川県ではけさ、線状降水帯が発生しました。金沢市では冠水の被害が相次いでいます。金沢市ではきょう未明、1時間に67.5ミリの非常に激しい雨が降り、気象庁は午前5時前、石川県加賀地方で線状降水帯が発生したと発表しました。金沢市では少なくとも19か所で道路が冠水し、車が動けなくなりました。車のドライバー「久しぶりに身の危険を感じた。（運転していて）少し浮くような感覚があっ