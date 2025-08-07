タレントのほしのあき（48）が、シンガポールのプールで撮影した夫婦ショットを披露している。【映像】ほしのあきの夫婦ショットやビキニ姿（複数カット）2011年に三浦皇成騎手（35）と結婚し、13歳の長女を育てているほしの。7月30日にInstagramを更新し、観光名所やカフェでの写真とともにシンガポールを訪れたことを報告していた。その後も旅行中の様子をアップしており、「ユニバーサル・スタジオ・シンガポール」での長女