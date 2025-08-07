【新華社北京8月7日】立秋（りっしゅう）は二十四節気の第13番目にあたり、厳しい夏の暑さが次第に和らぎ、秋の気配が静かに漂い始める頃である。この時期になると、涼やかな秋風が頬をかすめ、暑気を吹き払い、万物に最初の涼を届ける。早朝の野原には露がそっと降り、草の葉や花びらの上できらめきながら、まるで秋の序曲を奏でているかのようだ。木々にとまるヒグラシの合唱も季節の移ろいを告げている。立秋を迎える頃には稲