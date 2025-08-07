世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。8月6日（水）に放送された同番組では、6月に行われたという番組の新年会の映像が公開された。カラオケバーでの二次会が楽しすぎたという永野。普段のカラオケでは、周りの人も楽しめているかを気にしてしまいどこか冷静だというが、このときは子どもの頃のように夢中で歌ったらしく…。