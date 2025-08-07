東京午前のドル円は１４７．６９円付近まで円売り・ドル買いが優勢となったものの、週初からの動意は引き続き限定的。今週は対主要通貨でドル売りのほか、円売りが優勢で、ドル円の動意が抑制されている。来月の米追加利下げ観測がドルを圧迫しているほか、日銀の追加利上げ見送り観測が円売りを後押し。 ユーロ円は１７２．０９円付近、ポンド円は１９７．１４円付近、豪ドル円は９６．１０円付近、ＮＺドル円は