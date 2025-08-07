機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で、警視庁は「捜査指揮系統が本来の機能を発揮せず大きな過ちにつながった」などとする検証結果を公表しました。この問題をめぐり、警視庁の迫田裕治警視総監が7日午前、会見で謝罪しました。警視庁記者クラブから、フジテレビ・社会部の小山浩隆記者がお伝えします。警視総監が個別の事案で会見を開くのは極めて異例のことです。迫田総監は厳しい面持ちで深く頭を下げました。警視庁・迫