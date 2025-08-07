(C)創通・サンライズ オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW04」と「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」とのコラボモデルを、直販サイト「ONKYO DIRECT」と、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて8月8日15時より受注販売する。価格は18,000円(送料込)。受注期間は9月26日15時まで。 「キラ・ヤマト」「ラクス・クライン」「アスラン・ザラ」「カガリ・ユラ・アスハ」の4モデルを展開。