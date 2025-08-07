７日前引けの日経平均株価は前営業日比３１９円８２銭高の４万１１１４円６８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３７８１万株、売買代金概算は２兆６０６１億円。値上がり銘柄数は１１６３、対して値下がり銘柄数は４０５、変わらずは５４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は利益確定の動きで朝方安く始まったが、売り一巡後は切り返し底堅さをみせた。前日の米株式市場では米国内での生産拡大に向けた