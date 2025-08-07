音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が、11月3日に東京ドームで開催されることが７日、発表された。【写真】『ASEA2025』では…レッドカーペットに&TEAMらが登場同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアの豪華アーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会が主催し、NHKエンタープライズ、STARBASEが企画・制作する。なお、イベントの詳細や