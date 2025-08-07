大分県臼杵市の鍾乳洞で地元の小学生が観光ガイドに挑戦しました。 臼杵市にある国指定の天然記念物「風連鍾乳洞」で観光ガイドに挑戦したのは地元の川登小学校の6年生3人です。 観光ガイドに挑戦する川登小学校の6年生の3人 この取り組みは子どもたちの人に伝える力などを養おうと小学校が授業の一環で毎年行っています。 児童たちは2か月かけて調べた鍾乳洞の歴史や特徴について地域住民や学校の関係者に丁寧