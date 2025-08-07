午後は日差しの戻る所もありますが、雨の後は各地で厳しい暑さになるでしょう。 【写真を見る】最高気温は名古屋や津などで35℃予想 雨が止んだ後は暑さが戻る見込み 愛知・岐阜・三重の天気予報（8/7 昼） 正午前の名古屋市内です。まとまった雨雲は抜けましたが、この時間も雲が多くなっています。 気温は28.6℃、湿度は83％で蒸し暑さが続いています。 きょうの午後は所々で雨は降るものの、晴れ間の戻る所もあるでしょう。