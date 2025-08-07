女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（63）の夫で医師、木下博勝氏（57）が7日、インスタグラムを更新。漫画家たつき諒氏の「私が見た未来」（飛鳥新社）の内容から派生して、日本で大災難が起きるとのうわさが拡散した「2025年7月5日」騒動について私見を述べた。同騒動は、21年に出版された、たつき氏の「私が見た未来完全版」（飛鳥新社）が発端。たつき氏が見たという予知夢の中で「太平洋周辺の国に大津波が押し寄せ