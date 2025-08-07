モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）と大倉士門（32）夫妻が7日、都内で「♯洗ってはじメル＿ミライプロジェクト」発足式に登場した。濃縮液体洗剤「アリエールMiRAi（ミライ）」シリーズのリニューアルに合わせ、フリマアプリ「メルカリ」とコラボしたプロジェクトが始動。新品級の消臭力を実現した同製品は中古衣類の売買に適しており、メルカリが推奨する洗剤として位置付ける。洋服好きの2人はプロジェクト発足立