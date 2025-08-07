姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が9月25日、初のフォトスタイルブックを発売する。7日にカバー3種が解禁となり、タイトルが『また明日！』と発表された。【画像】頓知気さきな『また明日！』、解禁されたカバー3種カバー3種は、通常版と限定版2種となる。通常版カバーは、熱海ロケ2日目の朝に撮影された寝起きショット。頓知気は「本気のすっぴんです。髪の毛もセ