日清オイリオグループ [東証Ｐ] が8月7日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比39.5％減の31億円に落ち込み、通期計画の195億円に対する進捗率は15.9％にとどまり、5年平均の31.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.5％→2.8％に悪化した。 株探ニュース