7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円高の4万1070円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万1114.68円に対しては44.68円安。出来高は2万623枚となっている。 TOPIX先物期近は2991.5ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比0.23ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 41070+