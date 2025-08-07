7人組ガールズグループ・HANAが、Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに就任。ウェンズデーの通うネヴァーモア学園のブレザーに身を包んだ特別ビジュアルが7日、公開された。【写真】不穏な予感…『ウェンズデー』配信記念新宿駅広ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、ちょっと不気味で風変わりな一家「アダムス・ファミリー」の長女・ウェンズデーが主人公のダークファ