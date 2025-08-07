7日の県内は大気の状態が非常に不安定となっています。土砂災害の危険性が高まっているとして佐渡市は一部の地域に避難指示を出しています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で県内は7日朝にかけて各地で雨が降りました。佐渡市では土砂災害警戒情報が発表されています。羽茂では7日午前0時20分までの24時間に観測史上最大となる284.5ミリの降水を観測。平年は8月の1か月間に約140ミリの雨が降ることからその2倍の雨