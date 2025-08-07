【第3話2】 8月5日公開 【拡大画像へ】 コミチは8月5日、「Vドライブ！」の猫にゃん氏による新作「魔法少女イナバ」の第3話2をウェブコミックメディア「グロウル」で公開した。 本作は、魔法少女にあこがれてコスプレ（本人は変身と言い張る）して正義を守っている少女・城戸兎衣が主人公のサスペンス。 現在は会員登録すれば、2話までが無料、最新話までは「待つと無料」チケット