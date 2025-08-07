サウジアラビアのジッダで開催される『FIBA男子アジアカップ2025』が8月5日（火）に開幕する。 トム・ホーバスヘッドコーチが率いるバスケットボール男子日本代表（FIBAランキング21位）の2戦目の相手はイラン代表（同28位）。試合会場はキング・アブドゥラ・スポーツシティで、日本時間8日（金）20時10分ティップオフ予定だ。 ◆■『FIBAアジアカップ2025』日本代表vsシリア代表の概要