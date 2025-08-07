8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループステージ初戦が行われ、男子日本代表はシリア代表に99－68で勝利した。9点ビハインドで前半を折り返した日本は、後半に主導権を握り、大差で白星発進を飾った。 試合後、トム・ホーバスヘッドコーチは「（後半は）選手たちも落ち着いた。特別なアジャストメントというより、細かいことをちゃんとやってくれた」と振り返った。「吉井（裕鷹／三遠ネオ