シンガー・ソングライターのiri（31）の新曲「CUBE」が、ABEMAの恋愛リアリティー番組「GirlorLadyシーズン2」の主題歌に決定した。番組は、結婚願望を持つ20代女性4人と30代女性4人が、2週間にわたる婚活を通じて運命の相手を見つけていく婚活ドキュメンタリー。iriは今回、そんな番組のテーマに合わせて同曲を書き下ろした。曲は都会的な真夏のアッパーチューン。「溶けきったり形が変わったりしても消えることがない