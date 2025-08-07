【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように」（iri） iriの新曲「CUBE」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『Girl or Lady Season2』の主題歌に決定した。 『Girl or Lady Season2』は、結婚願望をもつ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間