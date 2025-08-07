入院患者を殺害した罪で12年間服役したものの、やり直しの裁判で無罪が確定した女性に対し、捜査を行った滋賀県警の本部長が直接謝罪しました。滋賀県警察本部の池内久晃本部長は7日午前、西山美香さん（45）と対面し、「21年余りの長きにわたり、言葉ではいい表せない程のご心労ご負担をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と謝罪しました。滋賀県の湖東記念病院の看護助手だった西山さんは、入院患者を殺害した疑いで2004