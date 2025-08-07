大川原化工機を巡る冤罪事件で、記者会見する迫田裕治警視総監＝7日午前、警視庁カメラのフラッシュに照らされる中、約15秒間にわたり、深々と頭を下げた。迫田裕治警視総監は7日、大川原化工機冤罪事件の検証結果公表を受け、記者会見で謝罪した。事件の捜査当時、報告を受けていた警察庁外事課長だったことを問われると「責任は私にもあると考える。じくじたる思いだ」と述べた。会見は警視庁本部11階の一室で開催され、約60