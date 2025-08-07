act ACE presents #01 舞台『君に似合う花言葉』 act ACE presents #01 舞台『君に似合う花言葉』が11月6日（木）から東京・CBGKシブゲキ!!で上演される。 本作は新しく立ち上がった演劇企画 act ACEの第一弾公演。バイク事故を起こした主人公が三途の川に辿り着くところから物語が始まっていく。 脚本・演出は私オム。出演は今江大地、工藤大夢、眞嶋秀斗、戸塚世那、安里勇哉（TOKYO 流星群）、細貝圭、津村知与支（モダン