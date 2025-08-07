愛知県小牧市の住宅に就寝中に忍び込み、現金190万円を盗んだなどとして、窃盗グループとみられる男4人が逮捕・送検されました。逮捕・送検されたのは、春日井市に住む無職・藤森啓太容疑者(31)ら男4人で、今年5月から6月にかけ、小牧市内の住宅や空き家に侵入し、現金や貴金属などを盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、4人は知人同士の窃盗グループとみられていて、名古屋市内を中心に発生していた