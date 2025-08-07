(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、全国74館の劇場でMX4D、4DXが上映決定した。８月15日から８月21日の七日間限定先行上映を実施、８月30日から公開される。 アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス１巻〜23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作は ufotable。家族を鬼に殺さ