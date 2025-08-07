ローソンは、2025年8月12日(火)から、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。 ローソン「【まちかど厨房】これ旨！山賊焼き丼(にんにく醤油&照焼マヨ)」 発売日：2025年8月12日(火)税込価格：538円販売店舗：関東地区(茨