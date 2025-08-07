日本新薬 [東証Ｐ] が8月7日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比19.6％減の82.5億円に減ったが、4-9月期(上期)計画の128億円に対する進捗率は64.5％となり、4年平均の61.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の28.3％→25.5％に低下した。 株探ニュース