これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越の広い範囲と佐渡に【大雨警報】が発表されています。 また、県内全域に【カミナリ注意報】、そのほかに大雨・洪水・強風・波浪注意報が発表されている地域があります。 ◆7日(木)これからの天気 午後も断続的に雨が降るでしょう。あと数時間はカミナリを伴って激しい雨の降ることもありそうです。 佐渡を中心に、これまでの大雨で地盤の緩んでいるところもあります