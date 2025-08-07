家電量販店のエディオン（大阪市）は、プライベートブランド「e angle」から、有線イヤホン「ANGV-EPC10-A」を2025年8月8日にエディオングループ全店および直販サイト「エディオンネットショップ」で発売する。DAC内蔵、高音質サウンドを楽しめるユーザーからの要望が多かったというUSB Type-C（USB-C）プラグを装備し、スマートフォン/タブレット、パソコンなど、USB-C端子を備えた端末に直接接続できる。DAC（デジタル・アナログ