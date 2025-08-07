アメリカのトランプ大統領は6日、IT大手・アップルがアメリカ国内で1000億ドル、日本円でおよそ14兆7000億円の追加投資を行うと発表しました。トランプ大統領は6日、アップルがアメリカ国内で1000億ドル、日本円でおよそ14兆7000億円の追加投資を行うと発表しました。今年2月にアップルが発表した5000億ドルの国内投資に上乗せされた形で、新しい工場を立ち上げるなどしてサプライチェーンの国内移転を促進させる狙いがあるという