アメリカのトランプ大統領は6日、ロシアのプーチン大統領やウクライナのゼレンスキー大統領と近く会談する可能性が「非常に高い」との見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「（戦争の）道のりの終わり、終着点に近づいているという可能性が十分にある。ごく近いうちに会談が行われる可能性は高い」トランプ大統領は6日、ロシアで行われたウィトコフ特使とプーチン大統領の会談は「非常に有意義だった」と述べ、近く、プー