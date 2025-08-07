富山県と石川県では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性が出ています。石川県金沢市から中継です。こちらは金沢市の山間部深谷町です。こちらでは住宅の裏手民家の裏山の土砂が家屋に押し寄せています。この家の住民は避難していて無事だということです。7日午前5時前、気象庁は加賀地方では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生していると発表しました。金沢では平年の8月1か月分の雨量に迫る148ミリの