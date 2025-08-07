松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、8月12日午後3時から「カルビホルモン丼」を発売します。「ビールセット」も発売同商品は、カルビ肉・ホルモン・ニンニクの芽に「濃厚コク旨（うま）もつダレ」を絡め、ご飯の上に“集結”させた新メニュー。鉄板でジューシーに焼き上げたカルビ肉と、ぷりっとかみ応えのあるホルモン、シャキシャキ食感のニンニクの芽にタレが絡む“スタミナ飯”となっています