お披露目された「東京デフリンピック」のメダル＝7日午前、東京都内11月の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の開幕まで100日となった7日、東京都内でのセレモニーで、メダルがお披露目された。桜、折り鶴などがあしらわれ、日本らしさを表現したデザイン。競泳男子で前回2022年カシアスドスル大会（ブラジル）4冠の茨隆太郎（SMBC日興証券）は「本物を見せてもらって、さらにメダルを取りたいという気持ちが芽