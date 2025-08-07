青森地裁昨年11月、レンタルルームで女子高校生に性的暴行を加えたとして、不同意性交罪に問われた青森県警機動隊警部補佐々木淳被告（53）と元住職水野良章被告（46）は7日、青森地裁（蔵本匡成裁判長）の初公判で「同意があった」と無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で、両被告はインターネットの掲示板で知り合ったと指摘。水野被告は出会い系アプリなどで女子高校生と連絡を取り、会う約束をしていたが、事前に計画を聞い