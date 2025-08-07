気象庁は、当初7日朝までとしていた北陸地方に対する線状降水帯の予測情報を更新しました。【映像】運転見合わせの北陸新幹線富山県と石川県で7日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。また、大雨の影響で北陸新幹線は長野駅と金沢駅の間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは正午頃となっています。北陸