静岡県内には7日も熱中症警戒アラートが発表され、危険な暑さとなりそうです。また、水の事故が相次いでいることを受けて、県内全域に「水難事故多発警報」が発表されています。こちらは現在の静岡市の様子です。６日、静岡では、全国歴代2位となる41.4℃を記録しましたが、７日も、静岡で37℃、三島で35℃、浜松で33℃まで気温が上昇する見込みです。熱中症対策を十分に心がけてください。また、県によりますと、県内では7